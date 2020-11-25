В Самаре полицейские задержали поджигателя автомобилей

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Причиненный материальный ущерб составил свыше 6 миллионов рублей. При задержании злоумышленник оказал сопротивление сотрудникам органов внутренних дел.

В сентябре текущего года в полицию за помощью обратились двое жителей областного центра, которые сообщили о возгорании принадлежащих им автомобилей. По словам заявителей, машины находились на улице Аксакова в Железнодорожном районе городе Самара. Сотрудники органов внутренних дел провели осмотр места происшествия, с целью установления свидетелей инцидента опросили жильцов соседних домов, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, размещенных в районе места происшествия.

Аналогичные преступления полицейские зарегистрировали в ноябре: неизвестный поджёг автомобили, припаркованные на улицах Мечникова и Дачной. Следственными отделами по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного и Ленинского районов СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В рамках расследования уголовных дел следователями назначены необходимые экспертизы, сотрудники органов внутренних дел отработали на причастность к преступлениям ранее судимых местных жителей и лиц, совершавших в прошлом аналогичные противоправные деяния. Полицейские пришли к выводу, что к преступлениям может быть причастен один и тот же злоумышленник. Сотрудники отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре совместно с коллегами из отделов полиции №5 и №9 городского Управления МВД России провели мероприятия, направленные на отработку жилого сектора с целью установления и задержания подозреваемого, в местах его возможного появления выставлялись засады.

Около шести часов утра 21 ноября в ходе отработки вверенной территории оперативники установили возможное местонахождение подозреваемого и ждали его появления в районе одного из многоэтажных жилых домов, расположенных в Железнодорожном районе областного центра. Полицейские обратили внимание на мужчину, подходившего под описание разыскиваемого, который подошел к припаркованному автомобилю и неизвестным предметом начал наносить удары по стеклу транспортного средства. При задержании злоумышленник оказал сопротивление: пытаясь скрыться от сотрудников органов внутренних дел, он брызнул им в лицо слезоточивым газом из баллончика и скрылся. В результате двое оперативников получили химические ожоги глаз. Несмотря на полученные увечья, сотрудники уголовного розыска после непродолжительной погони настигли и задержали злоумышленника во дворе одного из многоэтажных домов. Содействие им оказал экипаж патрульно-постовой службы полиции, находившийся в тот момент поблизости.

В отделе полиции № 5 Управления МВД России по г. Самаре в присутствии понятых, в рюкзаке у безработного жителя областного центра 1980 года рождения изъята бутылка с характерным запахом легковоспламеняющейся жидкости. Задержанный пояснил, что разливал данную жидкость у себя дома.

В ходе обысковых мероприятий полицейские обнаружили и изъяли в присутствии понятых в квартире задержанного зажигалки, канистру и другие емкости с жидкостью, которые направлены на исследование.

В настоящее время подозреваемый дает признательные показания, при этом цели своих действий он не поясняет. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и мотивы, побудившие задержанного пойти на противоправные деяния. Ведется следствие, самарца проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. В настоящее время по ходатайству следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пострадавшим во время задержания сотрудникам отдела уголовного розыска оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время материал проверки по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей направлен в СУСК России по Самарской области для принятия процессуального решения, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.