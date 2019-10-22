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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре началась доследственная проверка по факту избиения старшеклассником мальчика в школе

22 октября 2019 19:22
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Следственное управление инициировало изъятие из полиции материалов проверки по факту причинения несовершеннолетнему телесных повреждений.
Следственное управление инициировало изъятие из полиции материалов проверки по факту причинения несовершеннолетнему телесных повреждений.

21-22 октября 2019 года в средствах массовой информации появились публикации о том, что в школе № 166, расположенной в Советском районе города Самары, были причинены телесные повреждения несовершеннолетнему мальчику. Установлено, что 17 октября 2019 года по данному факту органами полиции начата процессуальная проверка по сообщению из медицинского учреждения города Самары по факту доставления мальчика, 2008 года рождения, с телесными повреждениями.

В связи с тем, что телесные повреждения причинены несовершеннолетнему ребенку, кроме того само происшествия произошло в образовательном учреждении, следственное управление инициировало изъятие материалов из органов полиции, для проведения доследственной проверки в территориальном следственном отделе города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Как пишет Волга Ньюс, со ссылкой на samara.kp.ru ученик 10-го класса жестоко избил пятиклассника на перемене.  Преподавателя в тот момент рядом не было. Мама забрала ребенка из школы и поехала с ним в травмпункт, а оттуда их направили в больницу им. Середавина, в нейрохирургию. У мальчика оказался сломан нос, также у него диагностировали сотрясение мозга и гематому на затылке.


Фото:    пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области


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