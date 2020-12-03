В Самаре будут судить 14 человек, совершавших мошенничества со страховыми выплатами

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Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Самары окончено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, обвиняемых в совершении серии мошенничеств в сфере автострахования.

Установлено, что в период с 2014 по 2017 годы 16 жителей Самарской области в возрасте от 28 до 51 лет в составе организованной группы совершили серию мошенничеств в сфере автострахования.

Злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, либо кражу автомобилей, после чего, используя мошеннические схемы, получали возмещения от страховых компаний. Следствием установлено 8 страховых организаций, которым нанесен ущерб на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

В следственном управлении Самары возбуждено 27 уголовных дел, по статье «Мошенничество в сфере страхования», которые были соединены в одно производство.

В ходе работы сотрудниками органов внутренних дел изъяты 5 дорогостоящих автомобилей в счет возмещения ущерба на общую сумму 7 миллионов рублей, также злоумышленниками добровольно возмещено 400 тысяч рублей.

В отношении пятерых обвиняемых, в том числе предполагаемого организатора и руководителя организованной преступной группы – мужчины 1981 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных 9 обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении двух подозреваемых, скрывшихся на стадии предварительного расследования, выделены в отдельное производство уголовные дела. Они объявлены в федеральный розыск.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области