В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев
17 июля 2019 21:27
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По данным следствия, днем 16 июля наряд вневедомственной охраны остановил подростка на проспекте Металлистов. Сотрудники Росгвардии, «создав видимость изъятия наркотических средств и привлечения заявителя к уголовной ответственности», потребовали от него взятку в размере 300 тыс. рублей.
Как сообщает «Фонтанка», подросток отдал им 40 тыс. рублей, после чего сотрудники Росгвардии посоветовали ему снять оставшиеся деньги с кредитной карты отца. Чтобы не попасть в поле зрения видеокамер, они отпустили школьника к банкомату одного. В этот момент он позвонил в службу «112» и попросил о помощи, заявив: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег».
Сотрудники Росгвардии отпустили подростка, получив от него еще 100 тыс. рублей и договорившись, что он положит оставшуюся сумму в заранее оговоренное место. Вечером при попытке забрать деньги они были задержаны.
По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством при исполнении служебных обязанностей). ТАСС со ссылкой на управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщает, что в управлении вневедомственной охраны будет проведена служебная проверка.
Видео здесь.
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