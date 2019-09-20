В Отрадном в отношении депутата гордумы возбуждено уголовное дело за коммерческий подкуп
20 сентября 2019 16:50
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По версии следствия, в 2018 году между Кириченко и директором ООО достигнута договоренность об участие последнего в электронном аукционе на выполнение работ, без дальнейшего выигрыша, для ограничения количества участников и создания видимости конкуренции среди участников, с целью обеспечения победы в аукционе Кириченко, как индивидуального предпринимателя, за денежное вознаграждение.
По результатам проведенного электронного аукциона победителем аукциона признан индивидуальный предприниматель Кириченко.
После заключения контракта на выполнение работ, Кириченко в рамках ранее достигнутых договоренностей через подконтрольные ему организации, путем банковских переводов на расчетный счет ООО перечислил 700 000 рублей.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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