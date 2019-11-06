В Чапаевске мужчина, изнасиловавший девочку-подростка, предстанет перед судом

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Следственным отделом Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное с применением насилия к потерпевшей, соединенном с угрозой убийством, несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенных с угрозой убийством, совершенных в отношении несовершеннолетней), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).По версии следствия, летом 2019 года обвиняемый, находясь на одной из улиц города Чапаевск, совершил изнасилование и действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, в отношении ранее незнакомой девочки, 2005 года рождения.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд города Чапаевск для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ Самарской области.