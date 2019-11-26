Тяжбу за кресло министра культуры СО сравнили с путинским анекдотом про бабушку и право

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Как уже сообщало «Самарское обозрение», она требует признать незаконным отказ конкурсной комиссии рекомендовать губернатору кого-либо из кандидатов для утверждения. А также — требует обязать главу региона назначить ее министром культуры как победителя этого конкурса.Г-жа Котикова ходатайствовала о привлечении в судебное заседание министра Бориса Илларионова, который в конкурсе не участвовал. По ее словам, суд сначала отказал ей в этом, но после заявления об отводе удовлетворил все ходатайства. Представители конкурсной комиссии в суд не явились, не представив и запрошенные судом документы. В связи с этим заседание отложили на 4 декабря.Между тем, эксперты скептически оценивают перспективы удовлетворения иска. С одной стороны, поясняет адвокат Антон Бегеба, «норма закона, устанавливающая право на равный доступ к государственной службе, является конституционной, и поэтому любой гражданин, которому отказано в приеме на чиновничью должность, вправе попытаться восстановить свои нарушенные права в суде». С другой стороны, продолжает эксперт, «как это часто бывает, одно дело — установить правило, а другое — определить механизм его реализации».«Судебная практика идет по такому пути, что по сути единственным основанием для признания незаконным решения комиссии могут быть лишь нарушения порядка проведения конкурса, которые поставили претендента в неравное положение относительно других кандидатов, — рассуждает далее Антон Бегеба. — Само по себе несогласие с выводами комиссии не может служить основанием для признания ее решения незаконным. Одновременно с этим в законе четко прописаны ряд случаев, когда конкурс не проводится».Поэтому, говорит юрист, ситуация по таким темам развивается по сценарию анекдота, который президент России Владимир Путин рассказал в конце октября на встрече с общественностью Калининградской области: «Бабушка приходит к адвокату и спрашивает: „Имею ли я право?“ Адвокат: „Имеешь, бабушка“. „А могу ли я или нет?“ — „Нет, бабка, не можешь“.».