Самарский предприниматель пытался дать взятку полицейскому
5 февраля 2020 15:28
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В ходе проведения проверки данная информация подтвердилась. Владелец складского помещения попросил сотрудника полиции не документировать факт незаконного осуществления деятельности по реализации, хранению, транспортировке стеклоомывающей жидкости. За это предприниматель предложил полицейскому денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.
О противоправном факте сотрудник органов внутренних дел незамедлительно доложил руководству. При попытке передачи незаконного денежного вознаграждения местный житель 1973 года рождения, являющийся индивидуальным предпринимателем, был задержан полицейскими. Стеклоомывающая жидкость в количестве более 7500 литров изъята и направлена на экспертизу.
В настоящее время по статье «Дача взятки» СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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