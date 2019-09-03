Самарские полицейские задержали директора и учредителя фирмы-застройщика по подозрению в мошенничестве
3 сентября 2019 19:09
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Установлено, что директор и бывший учредитель строительной компании привлекали денежные средства граждан для строительства жилого комплекса на 18-м километре Московского шоссе в Самаре. Злоумышленники заключили с физическими и юридическими лицами более 100 договоров участия в долевом строительстве, однако на расчетные счета организации поступила только часть полученных средств. Впоследствии строительство домов было приостановлено из-за отсутствия финансирования. По предварительным данным, причиненный более чем 500 дольщикам ущерб превысил 95 миллионов рублей.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Судом одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому - заключение под стражу.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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