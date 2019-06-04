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СК установил всех участников убийства экс-спецназовца ГРУ, проведены обыски, задержаны двое

4 июня 2019 16:30
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Похороны бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина пройдут 6 июня на Митинском кладбище в Москве.
Следственный комитет РФ установил всех участников драки и убийства в подмосковном поселке Путилково Красногорского района, где погиб бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, передает newsru.com. Двое из нападавших уже задержаны, а "другие участники происшествия установлены"Следственный комитет России обнародовал кадры допроса одного из задержанных за убийство бывшего спецназовца ГРУ. На видео мужчина лишь называет дату своего рождения и молчит.

Следственный комитет РФ установил всех участников драки и убийства в подмосковном поселке Путилково Красногорского района, где погиб бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Двое из нападавших уже задержаны, а "другие участники происшествия установлены". "Следствие определяется с их процессуальным статусом", - сказала она. Напомним, всего в драке, по данным правоохранительных органов, участвовали порядка 10 человек.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что двое подозреваемых в убийстве были задержаны по адресам их временного проживания в Москве. Они оказались уроженцами одной из стран СНГ (предположительно, Армении) 1977 и 1982 годов рождения.

По данным следствия, 1 июня в поселке Путилково 24-летний Никита Белянкин увидел драку около кафе между группами молодых людей. Он попытался помочь двум молодым людям, одного из которых ударили ножом, а второй получил огнестрельное ранение. Белянкин несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета. Отпугнуть нападавших выстрелами у него не получилось, бывший спецназовец получил удар ножом в область сердца и скончался на руках у своей девушки. Нападавшие скрылись. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Также возбуждено уголовное дело по факту ранения молодого человека, за которого вступился потерпевший, по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Оба дела объединены в одно производство. Расследование ведет центральный аппарат СК.

Похороны бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина пройдут 6 июня на Митинском кладбище в Москве. Церемония прощания начнется ориентировочно в 14:00 часов.

Предполагаемым убийцей 24-летнего Белянкина называют Григора Оганяна, который утром 2 июня срочно вылетел в Ереван. Двое из его предполагаемых подельников уже дают показания. Следственный комитет России обнародовал кадры допроса одного из задержанных за убийство бывшего спецназовца ГРУ. На видео мужчина лишь называет дату своего рождения и молчит. Ему предлагают задавать вопросы.

Ранее СК обнародовал видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ. Судя по кадрам, мужчины 1977 и 1982 годов рождения не рассчитывали на визит правоохранителей - стражи порядка ворвались в их квартиры ранним утром во вторник, 4 июня. Ни один из подозреваемых не стал оказывать сопротивления.

"Сотрудники подмосковной полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали по адресам временного проживания в Москве двоих уроженцев одной из стран СНГ", - сообщила руководитель пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

Ранее отец погибшего заявил РБК, что следователи подтвердили ему, что большинство из примерно десяти человек, напавших на его сына, были из Армении. Многие из них скрылись на территории Армении после совершенного преступления. "Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно", - сказал Алексей Белянкин.


Белянкин четыре года служил в подразделении спецназа ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии. Товарищ погибшего Иван Богданов сообщил в соцсети "ВКонтакте", что Белянкин "служил в спецназе ГРУ разведчиком", "участвовал в боях под Алеппо против боевиков ИГИЛ*", "имеет награды".

10 месяцев назад он уволился из Минобороны и купил жилье в Красногорском районе, где поселился вместе с девушкой. В последнее время он собирал документы, поскольку хотел работать в полиции.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация


 
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Комментарии



Закон
4 июня 2019  16:30
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