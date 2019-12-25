СК решил проверить сообщения о продаже поселка в России вместе с жителями
25 декабря 2019 17:04
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Она напомнила, что журналисты сообщили о случае в Красноярском крае, где «местный предприниматель объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу — вместе с фермой, складом и даже домами с живущими в них людьми». По словам Петренко, Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления проверить достоверность этих данных, после чего доложить о ситуации в центральный аппарат СК.
О том, что в Красноярском крае бизнесмен решил продать населенный пункт с домами, в которых проживают люди, накануне, 24 декабря, сообщил телеканал НТВ. Речь идет о селе Васильевка, которое расположено в Идринском районе. В населенном пункте находятся 45 жилых домов, а также животноводческий комплекс. Неназванный предприниматель разместил объявление о продаже села за 20 млн руб. в интернете.
РБК направил запрос в администрацию Идринского района Красноярского края.
Как рассказал местный житель Василий Монгилев, в конце 1980-х на возрождение умирающей Васильевки государство выделило большие деньги. Подрядчиком выступил Минусинский строительный комбинат. После развала СССР руководитель предприятия, по словам жителя села, получил в бессрочное пользование земли для производства сельскохозяйственной продукции, а затем «неожиданно для людей стал полновластным хозяином» и завладел всем, что находилось на территории населенного пункта.
Другие жители Васильевки — Николай и Ирина Земцевы — рассказали, что после этого жители на протяжении многих лет платили бизнесмену за воду и заготовку сена на его землях, однако со временем поборы прекратились. 15 жителям удалось приватизировать жилье через суд, но остальные фактически живут «на птичьих правах», заявили они.
В администрации района сообщили телеканалу, что с 1990-х годов Земельный кодекс сильно изменился — по закону предпринимателю не могут принадлежать ни лес, ни дороги, ни линии электропередачи, а тем более населенный пункт. «Бизнесмен не прошел обязательную перерегистрацию. И вообще в продлении аренды земли ему отказано судом. По сути, продавать ему пока нечего», — говорится в материале.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости/РБК
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