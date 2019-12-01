По делу о жестоком убийстве мальчика на Урале задержали главу секты
1 декабря 2019 17:35
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Данных о причастности её к убийству ребёнка пока нет, но известно, что женщина два дня пыталась "оживить" мальчика, надеясь, что "Господь вернёт ему дух". Когда затея не удалась, ребёнка закопали в парке.
Как сообщает портал "URA.RU", в ходе допроса на вопрос об образовании женщина заявила, что она является учеником Бога, а про место работы сказала, что "вообще не живёт в этом мире".
Судя по постам в соцсетях (женщина уже удалила свою страницу во "ВКонтакте"), Гайнуллина выступала ярым критиком официального христианства. Она отвергала иконы и учение о Святой Троице и называла христианский рай адом. Своих последователей она заставляла жёстко наказывать детей при малейших шалостях.
Напомним, отец избивал сына розгами и вставлял в рот кляп. Предполагается, что так родители пытались "изгнать бесов" из ребёнка.
Фото: Телеграм-канал "Опер слил"/life.ru
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