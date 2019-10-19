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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Около 15 килограммов наркотиков произвели в гараже в Отрадном двое граждан

19 октября 2019 15:43
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Теперь 35-летнему Денису Филиппову и уроженцу Армении Маргаряну Э.К. 1987 года рождения угрожает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
На крупную нарколабораторию в Отрадном полиция вышла еще весной 2019 года, передает «СО» ОНЛАЙН. Был установлен организатор — ранее судимый Филиппов — и найдено само подпольное производство синтетических наркотиков, которое находилось в одном из арендованных гаражных боксов ГСК на улице Чернышевского в Отрадном. Обыск в гараже провели самарские полицейские при участии сотрудников Главного управления по борьбе с НОН МВД РФ, приехавших ради такого дела специально из Москвы, и бойцов отряда специального назначения «Гром».

В нарколаборатории изъято 11,5 килограмма производных для изготовления N-метилэфедрона и мефедрона, прекурсоры (вещества, необходимые для производства химической реакции) общей массой около 119 килограммов, в том числе, 13 канистр соляной кислоты и 5 металлических канистр ацетона.

После проведения экспертиз изъятого следствие определилось с квалификацией содеянного. Подельником Филиппова признали Маргаряна, также ранее судимого, проживавшего в Отрадном без регистрации. В версии следствия, в январе–апреле 2019 года фигуранты организовали «систематическое незаконное производство наркотиков с целью дальнейшего сбыта». За 4 месяца преступная группа синтезировала 1,206 килограмма N-метилэфедрона и 13,454 килограммов мефедрона. Маргаряну и Филиппову предъявлено обвинение по статье «Сбыт наркотиков в особо крупном размере». 
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Комментарии



Закон
19 октября 2019  15:43
Теперь 35-летнему Денису Филиппову и уроженцу Армении Маргаряну Э.К. 1987 года рождения угрожает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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