Германия вышлет двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине
4 декабря 2019 16:39
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Такое решение министерство называет ответом Берлина на то, что российские власти, несмотря на запросы с немецкой стороны, не приняли достаточного участия в расследовании убийства Торнике К.
В Берлине отметили, что подобные меры прописаны в ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Согласно документу, государство пребывания может в любое время объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон-грата, это лицо должны будут отозвать из представительства.
В МИД отметили, что 4 декабря расследование перешло к генпрокурору, поскольку есть свидетельства того, что преступление было «осуществлено или заказано органами Российской Федерации или Чеченской Республики».
Журнал Spiegel пишет, что объявленные персонами нон-грата дипломаты являются агентами российской разведки, они должны покинуть Германию в течение семи дней.
МИД России заявил, что Москва рассматривает решение о высылке дипломатов как безосновательный и недружественный шаг, в связи с чем будут приняты ответные меры.
РБК направил запросы в посольство России в Берлине, а также пресс-секретарю главы Чечни Альви Каримову.
Гражданина Грузии убили в Берлине 23 августа. По данным немецкой полиции, злоумышленник подъехал к нему на велосипеде и сделал несколько выстрелов, мужчина скончался на месте. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 49-летний россиянин. Издание Deutsche Welle писало, что погибший известен как Торнике К. или Зелимхан К.
В совместном расследовании Der Spiegel, The Insider и Bellingcat говорилось, что убитый — Зелимхан Хангошвили, участник второй чеченской войны. Его брат Зураб утверждал, что на Зелимхана совершали покушения и раньше.
В начале декабря источник The Wall Street Journal сообщил, что, по данным немецких следователей, подозреваемый в убийстве связан с российскими властями. Издание отмечало, что это может грозить Москве дипломатическими или иными санкциями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «серьезных подозрений нет и быть не может».
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