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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

«Чапаевский завод силикатного кирпича» остался с глиной

5 ноября 2019 23:59
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Противостояние завода и министерства природы Самарской области за месторождение глины завершилось поражением чиновников.
Противостояние завода и министерства природы Самарской области за месторождение глины завершилось поражением чиновников.

В марте 2019 года минприроды издало приказ о досрочном прекращении права пользованием месторождением Чапаевское. Речь идет о месторождении в границах Чапаевска и муниципального района Безенчукский Самарской области, где предприятие добывало глину и кварцевый песок. Площадь горного отвода — 170 га, передает «СО» ОНЛАЙН.

Это решение не устроило завод силикатного кирпича и уже в апреле предприятие подало иск в арбитражный суд к министерству, в котором просило признать приказ незаконным. У завода есть лицензия на пользование этими недрами до 2034 года. Минприроды же в качестве причины досрочного прекращения права пользования указало нарушения заводом условий лицензии.

В суде говорилось, что компания нарушила требования, касающиеся добычи полезных ископаемых, и порядок предоставления отчетности. Завод нарушений не отрицал, но уточнил, что сделал это по веским причинам. Основной покупатель продукции «ЧЗСК» — «Чапаевский силикат» обанкротился. В результате этого завод сам оказался на грани банкротства, но смог с помощью сторонних организаций закрыть долги.

В августе 2019 года арбитражный суд признал приказ минприроды недействительным и обязал устранить нарушения. 21 октября суд оставил апелляционную жалобу министерства без удовлетворения. 
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