Бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова отпустят по УДО
6 февраля 2020 17:07
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— Прошение Сергея Рубакова удовлетворили, — сообщили в суде.
"Его действительно отпустят по УДО. Но не сегодня, а через десять дней", — рассказали в суде Куйбышевского района, уточняет vkonline.ru.
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