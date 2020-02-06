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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова отпустят по УДО

6 февраля 2020 17:07
189
Он провёл в колонии больше года.
В четверг, 6 февраля, в Куйбышевском районном суде рассмотрели прошение бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова о досрочном освобождении, передает 63.RU.

— Прошение Сергея Рубакова удовлетворили, — сообщили в суде.  

"Его действительно отпустят по УДО. Но не сегодня, а через десять дней", — рассказали в суде Куйбышевского района, уточняет vkonline.ru.
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Комментарии


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