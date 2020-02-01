Благотворительная организация «Добрая рука» сделала дубль — в арендуемом ею помещении снова нашли подпольный игорный клуб
1 февраля 2020 19:31
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Необычное подпольное игорное заведение еще в 2019 году выявила полиция Самарского района. Сотрудники подразделений экономической безопасности зафиксировали факт незаконной игорной деятельности в нежилом помещении по адресу: улица Галактионовская, 30, напротив Троицкого рынка, передает «СО» ОНЛАЙН.
Формально в помещении находился офис автономной некоммерческой организации благотворительной помощи «Добрая рука». АНО «Добрая рука» зарегистрирована в 2018 году в Кировской области, ее учредитель и председатель — Андрей Саттаров.
Благотворительные взносы «Добрая рука» собирала необычно — с проигравших посетителей игорного заведения. Кроме компьютерной техники и мониторов, полицейские изъяли тогда в клубе 645 экземпляров договоров-актов пожертвования и 121 договор-акт на получение благотворительной помощи.
Фото: соцсети
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