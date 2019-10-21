Арест iPhone заставил погасить долг по алиментам и трудоустроиться жителя Сызрани
21 октября 2019 11:37
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В отделе судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области в отношении гражданина В. было возбуждено исполнительное производство за неуплату алиментов трем своим детям. Мужчина добровольно не исполнял решение суда, денежные средства на содержание дочерей и сына не выплачивал.
В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем должник неоднократно вызывался, но не являлся на прием к судебному приставу-исполнителю. В связи с этим в отношении гражданина В. было вынесено постановление об ограничении в спецправе на управление транспортными средствами.
Должник, узнав о том, что теперь сесть за руль своего автомобиля свободно он не может, поспешил в отдел. На приеме гражданин В. пообещала трудоустроиться в ближайшее время и начать вносить ежемесячные платежи. Должностными лицами Службы в счет погашения образовавшейся задолженности был составлен акт описи и ареста мобильного телефона должника марки «iPhone».
Зная, что дорогой смартфон будет реализован, если не погасить задолженность, гражданин В. в кратчайшие сроки выплатил долг по алиментам в размере 87,5 тысяч рублей и предоставил судебному приставу-исполнителю сведения о том, что он официально трудоустроился.
Исполнительное производство окончено направлением постановления о взыскании алиментов с дохода должника по месту работы., передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области
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