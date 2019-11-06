6 миллионов рублей ежемесячно зарабатывали на Кировском вещевом рынке представители московской «солнцевской» ОПГ
6 ноября 2019 15:34
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Дмитрия Сазонова задержали летом 2018 года при передаче денег от его бывшего сослуживца Александра Орлова. После увольнения из органов МВД Орлов перешел на работу к индивидуальному предпринимателю Сергею Ашенбреннеру, который занимался управлением территорий ряда рынков Самары, включая самый крупный — Кировский вещевой рынок. Рынки на тот момент были подконтрольны «законовской» ОПГ. По версии следствия, Орлов передавал деньги Сазонову за общее покровительство деятельности группировки и подконтрольного ей ЧОО «Восток-Лада».
Сегодня суд допросил Ашенбреннера как одного из людей, которые, якобы, передавали деньги Дмитрию Сазонову. Сам Ашенбреннер передачу денег Сазонову отрицает, он говорит о том, что просто выдавал Орлову ежемесячно определенную сумму денег на какие-то расходы. А как расходовались средства, Орлов отчитывался не перед ним, а перед лидерами «законовской» преступной группировки.
ОПГ по очереди руководили Александр Законов, погибший в декабре 2004 года, Алексей Рыжов, умерший летом 2016 года, и ныне здравствующий Сергей Гафуров. Еще при Александре Законове группировка начала сотрудничать с «солнцевской» ОПГ — влиятельной группировкой из Москвы, интересы которой в Самаре представлял авторитет Петр Горбатых. Когда Алексей Рыжов тяжело заболел и лежал в больнице, долю от Кировского вещевого рынка пришлось отвозить в Москву Ашенбреннеру, о чем он сегодня и рассказал в суде.
По словам Ашенбреннера, он передал Петру Горбатых 6 млн рублей, и это была доля, которая ежемесячно отвозилась москвичам. Также Ашенбреннер уточнил, что рынком «солнцевская» и «законовская» группировка владели в равных долях, поэтому можно примерно оценить ежемесячную чистую прибыль Кировского вещевого рынка на тот момент — это лето 2016 года — в 12 млн рублей.
Фото: соцсети/ «СО» ОНЛАЙН
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