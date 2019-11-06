6 миллионов рублей ежемесячно зарабатывали на Кировском вещевом рынке представители московской «солнцевской» ОПГ

198

Дмитрия Сазонова задержали летом 2018 года при передаче денег от его бывшего сослуживца Александра Орлова. После увольнения из органов МВД Орлов перешел на работу к индивидуальному предпринимателю Сергею Ашенбреннеру, который занимался управлением территорий ряда рынков Самары, включая самый крупный — Кировский вещевой рынок. Рынки на тот момент были подконтрольны «законовской» ОПГ. По версии следствия, Орлов передавал деньги Сазонову за общее покровительство деятельности группировки и подконтрольного ей ЧОО «Восток-Лада».Сегодня суд допросил Ашенбреннера как одного из людей, которые, якобы, передавали деньги Дмитрию Сазонову. Сам Ашенбреннер передачу денег Сазонову отрицает, он говорит о том, что просто выдавал Орлову ежемесячно определенную сумму денег на какие-то расходы. А как расходовались средства, Орлов отчитывался не перед ним, а перед лидерами «законовской» преступной группировки.ОПГ по очереди руководили Александр Законов, погибший в декабре 2004 года, Алексей Рыжов, умерший летом 2016 года, и ныне здравствующий Сергей Гафуров. Еще при Александре Законове группировка начала сотрудничать с «солнцевской» ОПГ — влиятельной группировкой из Москвы, интересы которой в Самаре представлял авторитет Петр Горбатых. Когда Алексей Рыжов тяжело заболел и лежал в больнице, долю от Кировского вещевого рынка пришлось отвозить в Москву Ашенбреннеру, о чем он сегодня и рассказал в суде.По словам Ашенбреннера, он передал Петру Горбатых 6 млн рублей, и это была доля, которая ежемесячно отвозилась москвичам. Также Ашенбреннер уточнил, что рынком «солнцевская» и «законовская» группировка владели в равных долях, поэтому можно примерно оценить ежемесячную чистую прибыль Кировского вещевого рынка на тот момент — это лето 2016 года — в 12 млн рублей.Фото: соцсети/