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«ЭнергосбыТ Плюс» подарил жителям Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани оранжевое настроение  

29 декабря 2020 15:57
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В рамках акции «Ты + Новый год» энергетики угощали своих клиентов мандаринами.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с наступающим Новым годом. В рамках акции «Ты + Новый год» энергетики угощали своих клиентов мандаринами. Зарядиться праздничным настроением смогли посетители всех одиннадцати офисов обслуживания компании в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Помимо хорошего настроения сотрудники компании поделились с горожанами полезными советами о том, как лучше всего провести Новый год.

«Праздничные дни пройдут ярче и позитивнее, если встречать их, не имея долгов за коммунальные ресурсы. Более того, по доброй традиции компании, все кто оплатит декабрьское потребление тепловой энергии получают шанс стать обладателем подарков. В этом году в акции «В Новый год – без долгов!» принимают участие жители всех крупнейших городов региона – Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Акция «В Новый год без долгов» проводится пятый год подряд среди клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». В Самарской области за четыре года подарки получили больше тысячи ответственных клиентов. Подведение итогов акции состоится в конце января 2021 года. В своих квитанциях за январь победители увидят призовые 1000 рублей на оплату теплоресурсов. Подробные сведения об акции размещены на официальном сайте филиала samara.esplus.ru.

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