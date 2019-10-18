Затампонировав канализацию должнику, специалисты «РКС-Самара» начали выставлять у его подъезда необычное уведомление

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С октября 2019 года сотрудники «РКС-Самара» начали устанавливать у подъездов, в которых у одного из жильцов затампонирована канализация, необычные уведомления. Главная их задача – оповестить всех соседей, что в их подъезде есть злостный должник, и в его квартире теперь не работает канализация. Ответственность за любые последствия, согласно действующему законодательству, лежит на должнике.Отключение от системы водоотведения – тампонирование канализации – применяется в крайних случаях, когда абоненты не оплачивают квитанции от «РКС-Самара» больше трёх месяцев, не откликаются на неоднократные уведомления компании. Именно тогда через общедомовой стояк к индивидуальному выпуску крепится заглушка, из-за которой из квартиры не уходят стоки. Заглушка снимается только после оплаты долга и услуг по тампонированию и растампонированию.Теперь, благодаря железным уведомлениям, об этом узнают все соседи, передает пресс-служба «РКС-Самара.