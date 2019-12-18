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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре начались зимние замеры ТКО

18 декабря 2019 19:33
155
Замеры будут завершены в апреле будущего года, об итогах можно будет говорить в июле 2020 года.
18 декабря на площадке, предназначенной для зданий администрации Октябрьского района и близлежащих офисов специалисты зафиксировали состояние каждого мусорного контейнера. Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области создана рабочая группа по замерам ТКО, куда вошли представители общероссийского народного фронта, общественности, депутаты, сотрудники органов местного самоуправления.

В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по вопросам ценовой и тарифной политики Самарской области, прошедшей в
феврале 2019 года, департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской области, Министерству энергетики и ЖКХ Самарской области и
региональному оператору поручена работа по пересмотру нормативов твердых коммунальных отходов. После проведения торгов заключен контракт между
департаментом и Самарским техническим университетом на выполнение научно-исследовательских работ по натуральным замерам массы и объёма твердых коммунальных отходов в летнее, осеннее, зимнее и весеннее время года.

Чтобы провести замеры - выбрали 250 точек в 6-и субъектах региона, по каждой категории объектов. В течение 7-и дней подряд измеряется объем и вес
отходов в каждом контейнере. В массовой характеристике генерируемые ТКО определяются весовым оборудованием, прошедшим соответствующие
проверки, с получением сертификатов соответствия, а объемные характеристики измеряются мерной линейкой.

«Нормы накопления отходов на контейнерных площадках высчитываются в зависимости от категории объектов, к которым они относятся. Это могут быть административные здания, многоквартирные дома, индивидуальное жилищное строительство, социальные учреждения и так далее», - разъяснила куратор работ по замерам Елена Мартыненко, старший преподаватель кафедры «Химическая технология и промышленная экология» СамГТУ.

Замеры будут завершены в апреле будущего года, об итогах можно будет говорить в июле 2020 года.

Елена Мартыненко отметила: «Полученные результаты лягут в основу определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, которые
устанавливает департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области».

После оценки работы СамГТУ, Департаментом будет рассматриваться вопрос о возможном пересмотре нормативов накопления твердых коммунальных отходов, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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