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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Луцкая

13 декабря 2019 17:34
105
В связи с производством работ по подключению к центральной сети водоснабжения.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по подключению (технологическому присоединению) к центральной сети водоснабжения на территории города Самара в период с 00:00 14 декабря 2019 года до 24:00 15 декабря 2019 года будет ограничено движение транспорта по ул. Луцкая от дома №2 до дома № 2к1.

Более подробно со схемой ограничения движения можно ознакомиться в приложении, передает пресс-служба горадминистрации.


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Комментарии


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