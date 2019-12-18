«Т Плюс» продолжит модернизацию теплоисточников Самарского региона

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В целом на мероприятии была отмечена масштабная работа по повышению надежности теплоснабжения для потребителей крупнейших городов, выполненная этим летом. Как отметил заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов, в ходе летней ремонтной кампании в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске было переложено и отремонтировано свыше 44 км тепловых сетей. На технологическое перевооружение трубопроводов в одной только Самаре было направлено около 800 млн рублей. Крупнейшим проектом стала замена теплосети по ул.Ташкентской в Самаре. Здесь было обновлено порядка 2,5 км коммуникаций с увеличением диаметра с 600 до 800 мм. «Крупнейшим проектом на источниках генерации стала модернизация Привокзальной отопительной котельной в Самаре. Теплоэнергетики обновили котельное оборудование теплоисточника и выполнили его автоматизацию. Не менее крупный проект сейчас реализуется на Безымянской ТЭЦ. Здесь уже модернизированы четыре водогрейных котла, в ближайшем будущем предстоит обновить насосный парк. Все это в конечном итоге позволит повысить качество и надежность теплоснабжения клиентов компании», - рассказал Дмитрий Смородинов.Участники мероприятия отметили, что несмотря на ежегодную работу по обновлению тепловых сетей, средств на приведение их к нормативному состоянию недостаточно. Наиболее вероятным источником финансирования перекладок может стать переход на новую модель рынка тепла с ценообразованием по методу «альткотельной». На сегодняшний день подписаны предварительные соглашения о переходе на новую модель рынка тепла. с администрациями Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. В целом в планах ПАО «Т Плюс» перевести все города своего присутствия на новую модель рынка тепла с ценообразованием по методу «альтернативной котельной». Это позволит компании привлечь до 150 млрд рублей инвестиций в развитие теплоснабжения, передает пресс-служба ПАО «Т Плюс».