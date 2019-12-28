Сызранское теплоснабжение вошло в эпоху перемен

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На таком сценарии настаивает мажоритарный кредитор предприятия, «Т Плюс», которому МУП задолжало более 700 млн рублей. Последствия и риски его реализации для обеспечения города с населением в 130 тысяч человек теплоснабжением в разгар отопительного сезона проанализировала газета «Самарское обозрение».«Предприятие вполне могут попытаться ограничить в поставках ресурсов, да и обслуживать его сети и котельные, действительно, может стать некому. В случае если произойдет какая-то авария, вся ответственность ляжет на администрацию города, у которой не останется по сути никаких рычагов воздействия на ситуацию. Логика действий кредитора тоже понятна, его цель — способствовать максимально быстрой реализации имущества и скорейшему возвращению себе многомиллионного долга», — отмечает адвокат ПАСО Алексей Булюсин.Фото из открытых источников