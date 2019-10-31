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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарские службы благоустройства перешли на содержание улично-дорожной сети в зимнем режиме

31 октября 2019 17:06
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В настоящее время в процессе уборки акценты сместили на ручную очистку территорий – она продолжается в основном на тротуарах и остановочных площадках.
В Самаре в ночь на 31 октября службы благоустройства перешли на содержание улично-дорожной сети в зимнем режиме. В уборке улиц в ночную смену задействовали 82 единицы спецтехники МП «Благоустройство», в том числе 26 дорожных комбинированных машин, 17 тракторов МТЗ-80, около десятка погрузчиков, по 4 самосвала и мультикара, 6 машин использовали для поддержания чистоты только на посадочных площадках остановок общественного транспорта и др.

Реагенты уже применили на улицах города. За ночь израсходовали 9,8 тонн «Бионорда» и 10 тонн песчано-соляной смеси. Особое внимание уделили участкам дорог со сложным рельефом. Напомним также, что МП «Благоустройство» установило возле дорог несколько десятков ящиков с песчано-соляной смесью. Такие ящики находятся и у ряда остановочных павильонов, возле мостов и путепроводов с крутыми подъемами и спусками. Водители автобусов и автомобилисты до начала массовой механизированной уборки могут самостоятельно использовать смесь при подмораживании дорожного покрытия - для его обработки вручную. Ящики наполняются смесью по мере необходимости.

Реагенты плавят снежные массы и тем самым препятствуют образованию наката и гололеда. В утренние часы, когда началось активное таяние снега, внесение реагентов приостановили. Прилотковую часть дорог, куда сгребают снег со всей ширины проезжей части, заранее вычистили с помощью больших дорожных пылесосов, готовясь к осадкам – во избежание засорения ливневой канализации, которая принимает талые воды.

В настоящее время в процессе уборки акценты сместили на ручную очистку территорий – она продолжается в основном на тротуарах и остановочных площадках. Специалисты заверяют, что в большом количестве комбинированных машин сейчас нет необходимости. Но они находятся в резерве на случай изменения погоды. Наготове 35 таких машин. Из них 29 – непосредственно на балансе МП «Благоустройство». Еще 6 – у подрядной организации, которая трудится на улице Ленинградская, а также в Кировском внутригородском районе.

По информации Приволжского УГМС, местами по области ожидается сильное отложение мокрого снега. МЧС сообщает, что объявлен оранжевый уровень опасности.

В связи с этим муниципальные службы благоустройства Самары готовы к тому, чтобы увеличить выход спецтехники в случае ухудшения погодных условий, передает пресс-службав горадминистрации. 
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Комментарии



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