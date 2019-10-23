«РКС-Самара»: Эффективность нестандартных методов борьбы с должниками в четыре раза превышает привычные
23 октября 2019 09:54
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«РКС-Самара», не нарушая законодательства, предпринимали и будут предпринимать все возможные способы огласки долгов и физических, и юридических лиц.
В текущем году 108 раз у домов и офисов должников устанавливалась пирамида позора, световой проектор оповещал о наличии задолженности на 115 домах должников. Около 200 абонентов, как юридических, так и физических лиц, которые не платили за воду и канализацию несколько месяцев, были отключены от услуги водоотведения: у них затампонировали канализацию.
Стоит отметить, что все стандартные способы (уведомления и претензии, судебные приказы и исполнительные листы) обеспечивают около 10 % возврата долгов, а
нестандартные, которые предают долги широкой огласке, - более 40%, передает пресс-служба «РКС-Самара».
Фото: пресс-служба «РКС-Самара»
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