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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«РКС-Самара»: Эффективность нестандартных методов борьбы с должниками в четыре раза превышает привычные

23 октября 2019 09:54
185
Все стандартные способы (уведомления и претензии, судебные приказы и исполнительные листы) обеспечивают около 10 % возврата долгов.
По состоянию на начало октября 2019 года долг предприятий и жителей Самары за услуги водоснабжения и водоотведение составил 1 миллиард 950 миллионов рублей. Из них жители, находящиеся на прямых расчётах с «РКС-Самара», задолжали 956,4 млн рублей, УК,ТСЖ, ЖСК – 553,6 млн рублей, юридические лица – 185 млн рублей.

«РКС-Самара», не нарушая законодательства, предпринимали и будут предпринимать все возможные способы огласки долгов и физических, и юридических лиц.

В текущем году 108 раз у домов и офисов должников устанавливалась пирамида позора, световой проектор оповещал о наличии задолженности на 115 домах должников. Около 200 абонентов, как юридических, так и физических лиц, которые не платили за воду и канализацию несколько месяцев, были отключены от услуги водоотведения: у них затампонировали канализацию.

Стоит отметить, что все стандартные способы (уведомления и претензии, судебные приказы и исполнительные листы) обеспечивают около 10 % возврата долгов, а
нестандартные, которые предают долги широкой огласке, - более 40%, передает пресс-служба «РКС-Самара».


Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»
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Комментарии



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