«РКС-Самара»: Эффективность нестандартных методов борьбы с должниками в четыре раза превышает привычные

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«РКС-Самара», не нарушая законодательства, предпринимали и будут предпринимать все возможные способы огласки долгов и физических, и юридических лиц.В текущем году 108 раз у домов и офисов должников устанавливалась пирамида позора, световой проектор оповещал о наличии задолженности на 115 домах должников. Около 200 абонентов, как юридических, так и физических лиц, которые не платили за воду и канализацию несколько месяцев, были отключены от услуги водоотведения: у них затампонировали канализацию.Стоит отметить, что все стандартные способы (уведомления и претензии, судебные приказы и исполнительные листы) обеспечивают около 10 % возврата долгов, анестандартные, которые предают долги широкой огласке, - более 40%, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»