Полгода в Самаре действует новая система система сбора и утилизации ТКО

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С начала этого года Самарская область участвует в реализации федерального проекта “Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами” национального проекта “Экология”. Главная задача и цель — оптимизировать систему сбора, вывоза, сортировки и переработки ТКО. Для этого необходимо построить и реконструировать десятки объектов, введя их в промышленную эксплуатацию до 2024 года. Это позволит увеличить долю ТКО, направляемых на обработку и утилизацию в общем объеме образованных отходов, что, в свою очередь, должно благоприятно сказаться на состоянии окружающей среды и качества нашей с вами жизни.В Самарской области во исполнение Закона №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” разработана территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО.В рамках этого проекта на территории региона должны появиться три экотехнопарка, 12 мусоросортировочных комплексов и одна мусороперегрузочная станция с сортировкой (в селе Рождествено).Сроки ввода в эксплуатацию экотехнопарков:В Тольятти: 2021 годВ Красноярском районе: 2021 годВ Волжском районе:- мусоросортировочный комплекс - 2022 год- полигон вместимостью 6,1 млн тонн — 2028 годВ настоящее время за счет инвестора вблизи Новокуйбышевска построена сортировочная станция мощностью до 100 тыс. тонн мусора в год. Данный объект планируется к вводу в эксплуатацию уже в текущем году. Также на ближайшие месяцы запланировано введение в эксплуатацию аналогичной по мощности сортировочной станции на полигоне ТБО “Преображенка” (Волжский район).Раннее утро четверга, Мехзавод. Мусоровоз регионального оператора объезжает контейнерные площадки, собирая отходы, принесенные местными жителями. 50 площадок, на каждой — от 6 до 10 баков, вокруг некоторых разбросаны целлофановые пакеты с различным содержимым. Их за ночь вытащили вороны и бродячие собаки, над которыми, увы, не властны ни нормы морали, ни административный кодекс. Подбирать зловонные отходы и не допускать замусоривания прилегающей территории — задача местных управляющих компаний. Но если мусор просыпет перевозчик в процессе выгрузки из баков – он же обязан и убрать за собой, оставить площадку чистой.Ежегодно в Российской Федерации образуется более семи миллиардов тонн бытовых, сельскохозяйственных, промышленных и иных видов отходов. Объем образования ТКО в населенных пунктах составляет 150 млн куб. м (30 млн тонн) в год.20-25 “точек” - и наполненный мусоровоз берет курс на полигон, расположенный неподалеку от поселка Водино. Чтобы добраться до предприятия, специализирующегося на утилизации коммунальных и промышленных отходов, требуется немногим меньше часа. Здесь большегрузы взвешивают, проверяют и отправляют на выгрузку. Еще каких-то 15 минут — и порожний мусоровоз возвращается обратно на весы. А в это время тяжелая техника измельчает все привезенное и “закрывает” мусор плотным слоем грунта. Процесс захоронения ТКО, привезенного одним мусоровозом, занимает около 20 минут.Полигон “Водино”, где нам также удалось побывать, принимает отходы начиная с 2005 года и на данный момент заполнен на 12%. Однако если раньше привезенные отходы здесь считали в кубометрах, то после прихода регоператора перешли на другие единицы измерения. В день сюда приезжает больше 200 грузовых машин, каждый из которых привозит от 5 до 30 тонн мусора. По словам руководства полигона, даже при такой возросшей загрузке площадки должно хватить еще на 50 лет работы — это 320 млн тонн отходов.На данный момент в Самарской области это самый крупный полигон, сюда свозится до 80% отходов со всей Самары, - говорит Михаил Черенков, генеральный директор ЗАО ”Экология Сервис“. - На данный момент мы имеем 27 единиц спецтехники и планируем в ближайшее время закупить еще несколько бульдозеров и грузовых автомобилей. Ведь с тех пор как контроль за обращением ТКО усилился, объем поступающих к нам отходов вырос. Только за первый квартал этот рост составил 48,3% - 81 тыс. тонн против 45 тыс. тонн в 2018 году”.К слову, на полигоне в ближайшее время за счет средств инвестора должна на полную мощность заработать мусоросортировочная станция. Сейчас здесь ждут окончательного утверждения тарифа, после чего предприятие сможет разделять привозимый сюда мусор на различные группы опасности, что, в свою очередь, дополнительно снизит нагрузку на окружающую среду.Грузовой автомобиль SCANIA, который мы сопровождали с самого утра и до обеда, оставил на полигоне 12,5 тонн собранных отходов. Но это только первый рейс. По возвращении в город водителю Денису Арапову вместе со своими помощниками придется проехаться по соседним кварталам Мехзавода чтобы снова наполнить кузов. “Сейчас, летом, успеваем сделать два рейса без особых проблем, - говорит водитель мусоровоза. - А вот зимой, при снегопадах бывает что и 12-часовой смены не хватает. Люди бросают машины где попало, перекрывают дороги”.Денис признается, что с Нового года, когда в Самару зашел региональный оператор, контейнерные площадки стали значительно чище, да и работа по сбору и вывозу мусора наконец-то встала “на рельсы”. Все автомобили теперь подключены к ГЛОНАССу, “налево” с маршрута уйти не получится, а это значит, что весь объем отходов будет гарантированно доставлен в конечный пункт назначения., министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области:- В числе задач новой комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами - сделать отрасль прозрачной, а цепочку движения мусора: от контейнерной площадки до полигона, понятной для каждого жителя региона. А создание современной инфраструктуры - мусоросортировочных станций, экотехнопарков и предприятий по переработке вторсырья поможет радикально сократить объемы захоронения мусора., исполнительный директор ООО “ЭкоСтройРесурс”:- По сравнению с прошлым годом мусора, который вывозится на полигоны, стало значительно больше. Региональный оператор разработал четкую систему учета талонов, без которых водитель не может отчитаться за вывоз ТКО. Кроме того перевозчики не могут получить оплату без предоставления всех документов и актов о выполненных работах., управляющая микрорайоном 7-й квартал Красноглинского района:- Машины приезжают с половины девятого и заканчивают в семь вечера. Бывает, что контейнерная площадка максимально завалена бытовым мусором, мы оперативно отправляем заявку в Твиттер региональному оператору или перевозчику, обеспечивающему вывоз ТКО, и обычно уже через пару часов проблема решается, после чего нам приходит фотография с чистой площадкой.