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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Пингвины в городе: специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали самарцам, почему выгодно не иметь долгов за тепло

18 ноября 2019 15:42
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Специалисты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» провели уроки энергобезопасности для посетителей ТЦ «МЕГА», а также рассказали об акции «В Новый год – без долгов!»
В минувшие выходные специалисты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» провели уроки энергобезопасности для посетителей ТЦ «МЕГА», а также рассказали об акции «В Новый год – без долгов!» Мероприятие было организовано редакцией еженедельника «Аргументы и факты в Самаре» и посвящено Всемирному дню качества.

Качественное отопление и горячее водоснабжение невозможно без оплаты услуг энергетиков. Благодаря акции «В Новый год – без долгов!» рассчитываться за тепло стало еще и выгодно! Для участия в акции любому клиенту энергокомпании достаточно до 31 декабря 2019 года погасить имеющуюся задолженность, если она есть, в полном объеме оплатить ноябрьское начисление за тепло и внести предоплату за декабрь (вместе с ноябрьским счетом-извещением). После этого поставщик тепла спишет пени, а клиент автоматически станет участником розыгрыша ценных призов.

Дополнительные подробности о традиционной акции теплоэнергетиков всем желающим рассказывал… пингвин Сережа. Этот обитатель Антарктиды
неспроста оказался в Самаре; те жители города, кто не спешит оплачивать теплоресурсы, грозят превратить свои дома в ледники, где вольготно себя будут чувствовать любители холода – пингвины. Видеоролик о нашествии пингвинов транслировался во время всего праздника. Посмотреть его можно здесь.

«Четвертый год подряд мы проводим акцию «В новый год без долгов». И в этот раз мы подготовили большие подарки. Также для всех, кто оплатит задолженность до 31 декабря, мы спишем пени, и клиент автоматически станет участником розыгрыша ценных призов», - поделился директор по продажам
Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Кроме того, юные посетители торгового центра с удовольствием принимали участие в напольной игре «Путешествие в Энергоград», темой которого является соблюдение правил безопасности вблизи энергетических объектов и советы по энергосбережению от фестиваля #ВместеЯрче. Дойти до финиша ребята могли только в том случае, если правильно отвечали на все вопросы ведущего, в роли которого выступил сказочный герой Теплослав. И, конечно, никто из участников игры не ушел без подарков – значков по энергобезопасности и ярких светоотражающих элементов.

«Городская среда – территория повышенной опасности. Угрозу представляют сети коммуникаций, люки тепловых камер. Поэтому чем чаще говорить о соблюдении правил поведения в городе вблизи объектов теплоснабжения, тем больше шансов сохранить здоровье и жизнь, как детей, так и родителей. Мы регулярно проводим такие викторины, в доступной и увлекательной форме напоминаем школьникам и взрослым о возможных опасностях», - подчеркнул исполнительный директор АО «ПТС» Айдар Ильясов.

Подробнее узнать об акциях Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно на официальном сайте, передает пресс-служба «Т Плюс». 
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Комментарии



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