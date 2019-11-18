Пингвины в городе: специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали самарцам, почему выгодно не иметь долгов за тепло
18 ноября 2019 15:42
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Качественное отопление и горячее водоснабжение невозможно без оплаты услуг энергетиков. Благодаря акции «В Новый год – без долгов!» рассчитываться за тепло стало еще и выгодно! Для участия в акции любому клиенту энергокомпании достаточно до 31 декабря 2019 года погасить имеющуюся задолженность, если она есть, в полном объеме оплатить ноябрьское начисление за тепло и внести предоплату за декабрь (вместе с ноябрьским счетом-извещением). После этого поставщик тепла спишет пени, а клиент автоматически станет участником розыгрыша ценных призов.
Дополнительные подробности о традиционной акции теплоэнергетиков всем желающим рассказывал… пингвин Сережа. Этот обитатель Антарктиды
неспроста оказался в Самаре; те жители города, кто не спешит оплачивать теплоресурсы, грозят превратить свои дома в ледники, где вольготно себя будут чувствовать любители холода – пингвины. Видеоролик о нашествии пингвинов транслировался во время всего праздника. Посмотреть его можно здесь.
«Четвертый год подряд мы проводим акцию «В новый год без долгов». И в этот раз мы подготовили большие подарки. Также для всех, кто оплатит задолженность до 31 декабря, мы спишем пени, и клиент автоматически станет участником розыгрыша ценных призов», - поделился директор по продажам
Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.
Кроме того, юные посетители торгового центра с удовольствием принимали участие в напольной игре «Путешествие в Энергоград», темой которого является соблюдение правил безопасности вблизи энергетических объектов и советы по энергосбережению от фестиваля #ВместеЯрче. Дойти до финиша ребята могли только в том случае, если правильно отвечали на все вопросы ведущего, в роли которого выступил сказочный герой Теплослав. И, конечно, никто из участников игры не ушел без подарков – значков по энергобезопасности и ярких светоотражающих элементов.
«Городская среда – территория повышенной опасности. Угрозу представляют сети коммуникаций, люки тепловых камер. Поэтому чем чаще говорить о соблюдении правил поведения в городе вблизи объектов теплоснабжения, тем больше шансов сохранить здоровье и жизнь, как детей, так и родителей. Мы регулярно проводим такие викторины, в доступной и увлекательной форме напоминаем школьникам и взрослым о возможных опасностях», - подчеркнул исполнительный директор АО «ПТС» Айдар Ильясов.
Подробнее узнать об акциях Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно на официальном сайте, передает пресс-служба «Т Плюс».
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