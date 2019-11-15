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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Объекты, возведенные в охранной зоне инженерных коммуникаций, угрожают здоровью и жизни жителей Самары

15 ноября 2019 15:19
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В Самаре зафиксированы свыше тысячи фактов нарушения охранных зон инженерных коммуникаций – сетей водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей, линий электропередачи.
В областной столице зафиксированы свыше тысячи фактов нарушения охранных зон инженерных коммуникаций – сетей водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей, линий электропередачи. О рисках, которыми чревато нарушение этих норм, шла речь на круглом столе в объединённом пресс-центре «Волжской коммуны» и ТРК «Губерния».

Охранные зоны, которые еще называют «красными линиями», обозначают те границы рядом с инженерными коммуникациями, в пределах которых без согласования с эксплуатирующими организациями запрещено не только капитальное строительство, но и любая хозяйственная деятельность. Специалисты предупреждают: из-за нарушения охранных зон инженерных коммуникаций без воды, света и тепла рискует остаться каждый житель Самарской области. Подобный запрет призван обеспечить беспрепятственный доступ обслуживающих организаций к своим коммуникациям в случае экстренного ремонта или планового обследования, сохранить жизнь и здоровье жителей региона.

«Один из недавних показательных случаев произошел на первой линии 9 просеки в Самаре, когда из-за частных капитальных строений на водопроводной трубе больше 50-ти жилых домов и школа-интернат остались без холодной воды. Аварийная бригада не смогла оперативно добраться до трубопровода, пришлось менять схему водоснабжения, делать переврезки, что значительно увеличило время устранения технологического сбоя», - рассказал главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов.

Затянувшийся ремонт – далеко не самый большой риск, связанный с нарушением охранных зон. Там, где возникает возможность контакта человека с током высокого напряжения или горячей водой, возникает риск здоровью и даже жизни. Однако из-за игнорирования хозяйствующими субъектами требований федерального законодательства, причем иногда сознательного, реальной опасности подвергается жизнь людей.

«Размещения объектов, перечисленных в п.8 и 9 Постановления Правительства №160 от 24 февраля 2009 года, в охранной зоне ЛЭП недопустимо! Взять, к примеру, рынок на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной в Самаре. Нарушение требований охранной зоны КВЛ 110 кВ Семейкино-1,3 препятствует техническому обслуживанию линий электропередачи, затрудняет ремонт и едва не привело к возгоранию в одном из павильонов рынка 19 января 2019 года к обесточению почти четверти бытовых и промышленных потребителей г.о.Самара. Более того, этот объект опасен для жизни как для самих сотрудников, так и посетителей рынка», - обратил внимание заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» Александр Панчиков.

Мешают незаконные рынки и работе теплоэнергетиков. В частности, специалистами АО «ПТС» выявлено свыше тысячи объектов, расположенных в охранной зоне тепловых сетей.

«Никакие коммуникации не застрахованы от технических сбоев. В нашем случае такие сбои приводят к размытию грунта и выходу горячей воды на поверхность. Самовольно установленные гаражи и сараи не только затягивают работы нашей компании по устранению дефекта и восстановлению теплоснабжения потребителей, но и грозят затоплением имущества собственника. Но, пожалуй, самые вопиющие случаи нарушения норм – это установка на тепловых сетях детских площадок. В этом случае дети горожан оказываются в смертельно опасной зоне», - отметил исполнительный директор АО «Предприятие тепловых сетей» Айдар Ильясов.

Участники круглого стола отметили важность усиления работы по выявлению незаконных построек на инженерных коммуникациях и оперативному устранению данных нарушений. В своей поддержке представителей ресурсоснабжающих компаний заверил прокурор Советского района города Самары Олег Алексеев. Он отметил, что районные, городские и областная прокуратуры принимают и оперативно рассматривают все заявления, связанные с незаконными постройками на инженерных коммуникациях, передает пресс-служба "Т Плюс". 


Фото:   Андрей Савельев/ "Волжская коммуна"
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Объекты, возведенные в охранной зоне инженерных коммуникаций, угрожают здоровью и жизни жителей Самары
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