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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Наибольшую задолженность за тепло в Самарской области накопили УК и сызранское МУП «ЖЭС»

21 ноября 2019 16:27
64
По информации Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», задолженность потребителей тепловой энергии Самарского региона на ноябрь 2019 года достигла 8,05 млрд рублей. Для сравнения, на аналогичный период прошлого года долг клиентов энергокомпании был ниже, и составлял 7,9 млрд рублей.

Значительную часть задолженности накопили перед теплоэнергетиками управляющие компании. На данный момент общий долг этой группы потребителей составляет 4,3 млрд рублей. Самая большая сумма задолженности среди жилищных организаций у следующих компаний:

- в Самаре:
ООО «Жилуниверсал» (512,7 млн рублей), ООО «ЖКС» (282,3 млн рублей), МП г. о Самара «Жилсервис» (37 млн рублей), ООО УО «Коммунальник» (22,8 млн рублей);

- в Тольятти:
ООО «Департамент ЖКХ Тольятти» (263,3 млн рублей), ООО «ДЖКХ» (55,7 млн рублей), ООО «ЖКХ г. Тольятти» (47,9 млн рублей), ООО «УК №2 ЖКХ» (40,1 млн рублей);

- в Новокуйбышевске:
АО «Жилищная управляющая компания» (52 млн рублей).

Рекордный прирост задолженности за тепло за минувший год зафиксирован в Сызрани. Основной потребитель теплоресурсов - муниципальное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» - нарастил свой долг на 30% - с 714,3 млн рублей до 928,7 млн рублей. Сейчас собрание кредиторов добивается
отстранения от дел действующего арбитражного управляющего и введения конкурсного производства.

«Обращаю внимание всех наших клиентов – юридических лиц на необходимость погашения накопленной задолженности за уже полученное тепло. Те организации, кто систематически нарушает платежную дисциплину, рискуют лишиться лицензии на обслуживание жилого фонда. Законодательством предусмотрена ответственность УК и ТСЖ за несвоевременную оплату энергоресурсов. В частности, если УК имеет задолженность по услугам ресурсоснабжающей организации за два и более месяцев, она может лишиться своей лицензии. На данный момент нами направлено в ГЖИ Самарской области предложение об отзыве лицензий более 90 управляющих компаний областного центра», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс» 



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