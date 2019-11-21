Наибольшую задолженность за тепло в Самарской области накопили УК и сызранское МУП «ЖЭС»

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Значительную часть задолженности накопили перед теплоэнергетиками управляющие компании. На данный момент общий долг этой группы потребителей составляет 4,3 млрд рублей. Самая большая сумма задолженности среди жилищных организаций у следующих компаний:- в Самаре:ООО «Жилуниверсал» (512,7 млн рублей), ООО «ЖКС» (282,3 млн рублей), МП г. о Самара «Жилсервис» (37 млн рублей), ООО УО «Коммунальник» (22,8 млн рублей);- в Тольятти:ООО «Департамент ЖКХ Тольятти» (263,3 млн рублей), ООО «ДЖКХ» (55,7 млн рублей), ООО «ЖКХ г. Тольятти» (47,9 млн рублей), ООО «УК №2 ЖКХ» (40,1 млн рублей);- в Новокуйбышевске:АО «Жилищная управляющая компания» (52 млн рублей).Рекордный прирост задолженности за тепло за минувший год зафиксирован в Сызрани. Основной потребитель теплоресурсов - муниципальное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» - нарастил свой долг на 30% - с 714,3 млн рублей до 928,7 млн рублей. Сейчас собрание кредиторов добиваетсяотстранения от дел действующего арбитражного управляющего и введения конкурсного производства.«Обращаю внимание всех наших клиентов – юридических лиц на необходимость погашения накопленной задолженности за уже полученное тепло. Те организации, кто систематически нарушает платежную дисциплину, рискуют лишиться лицензии на обслуживание жилого фонда. Законодательством предусмотрена ответственность УК и ТСЖ за несвоевременную оплату энергоресурсов. В частности, если УК имеет задолженность по услугам ресурсоснабжающей организации за два и более месяцев, она может лишиться своей лицензии. На данный момент нами направлено в ГЖИ Самарской области предложение об отзыве лицензий более 90 управляющих компаний областного центра», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»Фото: соцсети