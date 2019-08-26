Как домашние заготовки влияют на канализацию: Овощи – в банку, очистки – в мусор!

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Близится осень, большинство самарцев делает заготовки на зиму: овощные салаты, варенье, желе и многое другое. В процессе образуются горы очисток и жмыха. Некоторые жители, экономя время и усилия, бросают всё в унитаз или раковину. Делать это категорически нельзя! Для таких отходов есть единственный путь – в мусорное ведро.Выкинув очистки в унитаз, можно спровоцировать засор не только в отдельно взятой квартире или доме, но и в системе внутриквартальной канализации. И в этом случае пойдёт излив стоков на поверхность, все жители близлежащих домов узнают о ваших заготовках. Ежегодно именно в августе - сентябре фиксируется увеличение засоров на сетях водоотведения города.Запомните! В канализацию, будь то унитаз или раковина, нельзя спускать то, что не растворяется! Это касается и канализационных колодцев в частном секторе, куда бездумно кидается всё подряд, включая одежду и старую мебель. Специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» за 7 месяцев 2019 года промыли 139 километров сетей водоотведения, отремонтировали 397 канализационных колодцев и заменили 320 крышек люков, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»