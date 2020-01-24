«ЭнергосбыТ Плюс» ждет предприятия и организации Тольятти в новых центрах обслуживания

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Для удобства предприятий, зарегистрированных в Центральном и Комсомольском районах, работает офис на ул. Матросова, 40. Юридические лица Автозаводского района обслуживаются на ул. Дзержинского, 18 «А». В офисах можно получить расчетные документы, консультацию специалистов. Новые помещения являются универсальными клиентскими центрами. При выборе локации учитывалось их расположение, транспортная развязка, удобная парковка.В 2019 году Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» открыл сразу пять офисов обслуживания клиентов. Всего на территории региона работает 11 офисов компании: по одному в Новокуйбышевске и Сызрани, шесть в Самаре, три в Тольятти.«Мы расширяем сеть присутствия в регионе, улучшаем клиентские сервисы. Благодаря новым точкам присутствия, оптимизирован процесс обслуживания юридических лиц в Тольятти. Обращаю внимание, что офис по адресу Максима Горького больше не работает», - рассказал руководитель управления биллинга иклиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.