«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передать показания счетчиков до 25 числа

Показания, отправленные после 25 числа, для расчета платы за услуги горячего водоснабжения приниматься не будут. Несмотря на то что все офисы компании принимают клиентов очно по предварительной записи, «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам использовать для этого удобные и безопасные онлайн сервисы на сайте компании https://samara.esplus.ru/.
Передать показания приборов учета и оплатить коммунальные услуги онлайн можно через Личный кабинет.
Кстати, теперь не только у жителей, но и у юридических лиц появилась возможность передать показания счетчиков горячей воды (только водомеров) дистанционно: на сайте в разделе "Для бизнеса" https://samara.esplus.ru/business/service-legal/post/
.
Уточнить или получить необходимую информацию клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» также через форму обратной связи на сайте компании samara.esplus.ru, либо с 8:00 до 20:00 в любой день недели по бесплатным многоканальным телефонам (846) 957-84-00 (Самара), (8482) 24-92-44 (Тольятти), 8 800 700 10 32 (Новокуйбышевск, Сызрань). Для удобства жителей Сызрани в этом месяце размещены дополнительные
почтовые ящики по сбору данных приборов учета горячей воды.
- пр. 50 Лет Октября, 54 (на торце дома),
- пр. 50 Лет Октября, 2 «А» (со стороны подъездов),
- ул. Лазо, 25 (со стороны подъездов),
- ул. Ломоносова, 2 (со стороны подъездов), передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».
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