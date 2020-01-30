Вниманию абонентов, оплачивающих услуги «РКС-Самара» через Сбербанк

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С начала года абоненты «РКС-Самара» столкнулись с некоторыми сложностями при оплате услуг водоснабжения и водоотведения через систему «Сбербанк Онлайн». При проведении платежа оказалось невозможно воспользоваться существующим шаблоном или создать новый. Раздосадованные абоненты обратились в ресурсоснабжающую компанию за объяснениями, проблемой занялись специалисты отдела сбыта и представители Сбербанка.Выяснилось, что шаблон был закрыт 31.12.2019 по инициативе банка в процессе перехода на новые формы взаимодействия с РСО. Сейчас абоненты могут создать новый шаблон вручную самостоятельно, после чего оплату можно будет проводить через него постоянно. Для удобства после совершения платежа в верхней части экрана в разделе «Переводы и платежи» появляются карточки поставщиков услуг. Нажимая их, абонент переходит в поле совершения платежа.