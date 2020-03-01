В Самаре организованы противогололедные мероприятия

122

В условиях переменчивой погоды, когда плюсовые дневные температуры сменяются ночным минусом, актуальным становится предотвращение образования наледи. Это относится как к улично-дорожной сети, так и к внутридворовым территориям. Все службы благоустройства города активизировали работу по борьбе с гололедицей. В ночь с 29 февраля на 1 марта только на улично-дорожную сеть внесли около 82 тонн реагентов: «Бионорда» и песчано-соляной смеси. Всего обработано более 2,5 тыс. кв. м. В ночную смену для расчистки от снега и наледи МП «Благоустройство» задействовало порядка 130 единиц техники. Особое внимание уделялось уборке тротуаров и площадок остановок общественного транспорта. Утром первого весеннего дня работа продолжилась, но уже с упором на ручную расчистку, которая производилась силами более 1800 дворников.Районным администрациям поставлена задача организовать более жесткий контроль за работой управляющих организаций и ТСЖ по ликвидации наледи на выходах из подъездов, пешеходных дорожках, внутридворовых проездах и кровлях домов.Кроме того, организована откачка талых вод в местах их скопления, сообщает горадминистрация.