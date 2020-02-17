Глава Самары посетила Городские очистные канализационные сооружения
17 февраля 2020 12:06
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В рамках рабочего объезда Куйбышевского района Самары Глава города Елена Лапушкина посетила Городские очистные канализационные сооружения. Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков познакомил Елену Владимировну и всю рабочую группу с технологическим циклом, который проходят стоки.
Приёмная камера, куда поступают сточные воды миллионной Самары; первичные отстойники, где оседают крупные частицы; аэротенки, в которых вода смешивается с активным илом и кислородом и происходит биологическая очистка; вторичные отстойники и другие объекты – всё это осмотрела рабочая группа во главе с мэром. На воздуходувной станции ей показали новейшие агрегаты, закупленные в рамках инвестиционной программы «РКС-Самара». Благодаря им жизнь гидробионтов в активном иле и, соответственно, качество очистки стоков улучшились.
Значительная часть средств из инвестиционной программы ресурсоснабжающей компании (около 1 миллиарда рублей) вложена именно в Городские очистные канализационные сооружения. Помимо нового воздуходувного оборудования были построены иловые насосные станции, реконструированы и автоматизированы аэротенки, закуплено новейшее оборудование в лабораторию, которая контролирует не только процесс очистки, но и состояние Волги.
На встрече, в том числе, был поднят вопрос, волнующий жителей Куйбышевского района, – периодически появляющийся сильный химический запах. Все присутствующие очередной раз убедились, что не ГОКС является источником этого запаха. Канализационные сооружения всегда пахнут одинаково, тем, что получают из города. Запахов химии здесь нет.
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