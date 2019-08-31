21 многоэтажка и 108 частных домов Октябрьского района Самары остались без холодной воды
31 августа 2019 16:27
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Информация о повреждении задвижки на трубопроводе диаметром 100 мм в районе дома № 3 по ул. Лейтенанта Шмидта поступила в ЦУКС в 11:35. от холодного водоснабжения были отключены 21 многоэтажка и 108 частных домов.
На месте аварии работает бригада "Самарских коммунальных систем" в количестве семи человек и двух единиц техники.
Восстановление водоснабжения потребителей запланировано на 17:00 31 августа.
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