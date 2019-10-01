За долги перед «РКС-Самара» было арестовано имущество 7 жителей Самары на 24 000 рублей
1 октября 2019 11:56
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Такой метод воздействия, как арест имущества должника применяется, главным образом, к физическим лицам уже после решения суда. Как правило, имущество физических лиц - это бытовая, видео- и аудиотехника, телефоны. Учитывая износ, суммы оценки имущества незначительны. Но сам факт ареста и опасность остаться без телефона или телевизора, заставляют должников выполнять решения суда.
В этом году за долги перед «РКС-Самара» было арестовано имущество 7 жителей на общую сумму 24 000 рублей. Кроме того 287 должникам вежливые люди - сотрудники службы судебных приставов и «РКС-Самара» - напомнили о необходимости оплатить долги. После этого была погашена задолженность в полмиллиона рублей.
О более внушительных суммах идет речь, когда арестовывается имущество юридических лиц. Это практика используется в Самаре недавно, по инициативе «РКС-Самара». В этом случае арестовываются помещения, офисная и спецтехника, средства связи и т.д.
В 2019 году за долги перед «РКС-Самара» был наложен арест на имущество четырёх юридических лиц на общую сумму 8 052 040 рублей. После этого, один из должников сразу погасил долг в размере 1,6 млн. рублей, два других – частично, а по четвертому запущена процедура реализации имущества с торгов, вырученные средства от которой пойдут на погашение долга.
«РКС-Самара» напоминает, что платить за услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме гораздо выгоднее, чем копить долги. В компании готовы пойти навстречу тем, кто стремится погасить задолженность, но оказался в сложной жизненной ситуации. Главное – не отсиживаться, не думать, что долги «пройдут» сами собой. Абонентов с любыми вопросам, связанными с оплатой долгов, ждут каждый вторник и четверг в 9.00 в Самаре на ул.Луначарского, 56.
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