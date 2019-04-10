Неплательщиков за воду в Самаре вызывают на серьезный разговор
10 апреля 2019 10:57
152
На сегодняшний день платежная дисциплина абонентов «РКС-Самара», по оценкам специалистов, достигла удовлетворительного уровня. Большинство понимает необходимость своевременной оплаты и производят ее. Однако есть немало абонентов, кто совсем не оплачивает водоснабжение и водоотведение, кто накопил огромные суммы долга. Например, 100 жителей многоквартирных домов с наибольшей суммой долга не оплатили за потребленные услуги в общей сложности 11 290 472 рубля.
Как правило, это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, или те, кто не заплатили 1-2 раза, а в результате накопили огромный долг, от которого сами же начали прятаться, делать вид, что проблемы не существует. Перед законом все равны, и каждому из этих абонентов рано или поздно придется расплачиваться по судебному решению: списанием долгов с карты, арестом и продажей имущества, переселением в меньшее жилье.
Чтобы этого не случилось, в «РКС-Самара» уже три года работает комитет по дебиторской задолженности, на который приглашаются или могут прийти сами должники, имеющие желание решить свою проблему. Здесь внимательно выслушивают людей обо всех сложившихся обстоятельствах и вместе ищут выход. А ситуации бывают самые разные: отсутствие документов и приборов учета, по которым можно снизить начисления, сложные взаимоотношения с соседями или членами семьи, длительное непроживание по адресу начисления. Разговор бывает длительный и, главное, откровенный.
В результате каждый, кто хочет стать добросовестным абонентом, получает практические советы и рассрочку, необходимую для того, чтобы справиться с накопившимися долгами. Для «РКС-Самара» он перестает быть должником, становится абонентом, выполняющим свои обязательства по оплате услуг. За три года работы на комиссии выслушали 258 человек с суммой долга 7 471 228 рублей. Оплата поступила на сумму 4 664 559 рублей, на остальные суммы предоставлена рассрочка в среднем на полгода.
Всех, кто хочет стать добросовестным абонентом, приглашают каждый вторник и четверг к 9.00 в офис компании на Луначарского, 56.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
10 апреля 2019 13:45
Научную зону несколько лет приводили в порядок. Благоустройство региона
93
10 апреля 2019 11:33
Сейчас на балансе города находятся две мобильные снегоплавильные установки. Благоустройство региона
110
9 апреля 2019 14:47
До конца апреля пропылесосят, а также отмоют снаружи и внутри порядка 400 вагонов и 200 троллейбусов. Благоустройство региона
241
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
2534
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2520
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1142
Всё в Дом
8 апреля 2019 19:11Жалюзи - удобство и комфорт
Каждый хочет, чтобы его дом или квартира были комфортными и уютными. И для этого не обойтись без жалюзи. Всё в Дом
78
6 марта 2019 13:08Советы по выбору светильников BLITZ
BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
703
4 марта 2019 17:26Профильные светильники и их использование в интерьере
Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
222
ЖКХ
10 апреля 2019 13:31
Причиной стал глубокий провал у пешеходного перехода. ЖКХ
99
10 апреля 2019 12:41
Суммы платежей, поступившие после 28 февраля, будут учтены при выставлении квитанций за последующие месяцы. ЖКХ
151
10 апреля 2019 10:57
С самыми проблемными должниками сотрудники «РКС-Самара» проводят индивидуальную работу. ЖКХ
151
Экология
4 апреля 2019 09:36
Фото принимают с 10 апреля по 20 сентября 2019 года. Экология
444
2 апреля 2019 13:50
После изменения состава стоков в реку может попасть почти в 4 раза больше цинка, в 3,5 - нефтепродуктов, в 2,5 - карбамида, в 2,5 - сульфатов. Экология
515
2 апреля 2019 13:44
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения ЧП. Экология
490
Видео
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
460
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
938
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
439
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
594
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
378
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4967
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
471
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1161
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1127
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2108
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2403
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1451
Мероприятия