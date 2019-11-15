Депутаты наградили сотрудников "РКС-Самара" за сложные аварийно-восстановительные работы

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Предметом соглашения является развитие стратегического сотрудничества между Сбербанком и МЧС России, установление долгосрочных партнерских отношений.
Сбербанк и МЧС России по Самарской области заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
В Самаре зафиксированы свыше тысячи фактов нарушения охранных зон инженерных коммуникаций – сетей водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей, линий электропередачи.
Объекты, возведенные в охранной зоне инженерных коммуникаций, угрожают здоровью и жизни жителей Самары
Виктор Кудряшов провел рабочее совещание, на котором обсуждались предложения городского округа Тольятти по подготовке и проведению года Тольятти.
В регионе ведется подготовка к проведению Года Тольятти
Премьера спектакля посвящена сразу двум праздникам – Дню Сбербанка и Дню сотрудника МВД.
Сотрудники Самарской полиции и Сбербанка примут участие в благотворительном спектакле в Самаре
В дальнейшем Сбербанк и МЧС России будут сотрудничать и обмениваться опытом в области изучения угроз в киберпространстве и противодействия им.
Между ГУ МЧС СО и Поволжским банком ПАО Сбербанк подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве
Теперь стоимость Гкал от Сызранской ТЭЦ будет составлять: 2 136 рублей - для населения и 1 780 рублей без НДС - для организаций.
Для потребителей тепла в Сызрани утвержден новый выгодный тариф
В Самарской области окончено предварительное расследование уголовного дела о ДТП со смертельным исходом
В Самарской области окончено предварительное расследование уголовного дела о ДТП со смертельным исходом
Власти не будут штрафовать за отказ от участия в переписи
Власти не будут штрафовать за отказ от участия в переписи
сегодня  Пятница, 15 ноября, 15:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/11:
USD 64.21
0.01
EUR 70.68
0.01
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Депутаты наградили сотрудников "РКС-Самара" за сложные аварийно-восстановительные работы

15 ноября 2019 11:18
124
Депутаты наградили сотрудников РКС-Самара за сложные аварийно-восстановительные работы
Сотрудники предприятия получили благодарственные письма от Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары.

В ноябре 2019 года произошёл технологический сбой на водопроводе в Промышленном районе на 1 линии 9 просеки. Без воды осталось несколько десятков коттеджей и школа-интернат. Аварийно-восстановительные работы сильно осложнялись незаконными капитальными строениями на инженерных коммуникациях.
Специалистам «РКС-Самара» пришлось в крайне сжатые сроки менять схему водоснабжения, делая дополнительные перемычки и переврезки, чтобы обойти линию, на которой стоят самовольные постройки. Питьевую воду в это время подвозили бойлерами компании. Работали несколько дней в круглосуточном режиме. Первой подключили к водоснабжению школу-интернат, затем – коттеджи.

Такая сложная работа не осталась без внимания. Слесари АВР, сварщики и инженеры, которые участвовали в устранении данного технологического сбоя, получили благодарность от Совета депутатов Промышленного внутригородского района города Самары. На еженедельном Штабе по благоустройству, который проходит в «РКС-Самара», депутат Александр Бурнаев вручил рабочим благодарственные письма.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
15 ноября 2019  10:59
Определен адресный перечень территорий Самары, на которых смонтируют новогоднюю иллюминацию
Определен адресный перечень территорий Самары, на которых смонтируют новогоднюю иллюминацию
В настоящее время продолжается установка светодинамических фигур и «фонтанов». Благоустройство региона
143
14 ноября 2019  16:34
Общая площадь объекта 4550,7 кв.м., что позволяет разместить восемь групп, в том числе, две ясельные группы.
Строительство детского сада в Курумоче вышло на финишную прямую
Общая площадь объекта 4550,7 кв.м., что позволяет разместить восемь групп, в том числе, две ясельные группы.  Благоустройство региона
282
14 ноября 2019  14:01
В Самаре снесут сразу несколько аварийных домов
В Самаре снесут сразу несколько аварийных домов
Работы должны быль выполнены в течение месяца. Благоустройство региона
353
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
1354
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
542
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1596
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2019  03:45
Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
 Если вам нужна  сушка для рук  тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
237
15 октября 2019  23:04
На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
 После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
798
10 октября 2019  16:00
Особенности кресла-мяча
 В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
190
Весь список
ЖКХ
15 ноября 2019  15:19
В Самаре зафиксированы свыше тысячи фактов нарушения охранных зон инженерных коммуникаций – сетей водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей, линий электропередачи.
Объекты, возведенные в охранной зоне инженерных коммуникаций, угрожают здоровью и жизни жителей Самары
В Самаре зафиксированы свыше тысячи фактов нарушения охранных зон инженерных коммуникаций – сетей водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей, линий... ЖКХ
19
15 ноября 2019  14:15
Теперь стоимость Гкал от Сызранской ТЭЦ будет составлять: 2 136 рублей - для населения и 1 780 рублей без НДС - для организаций.
Для потребителей тепла в Сызрани утвержден новый выгодный тариф
Теперь стоимость Гкал от Сызранской ТЭЦ будет составлять: 2 136 рублей - для населения и 1 780 рублей без НДС - для организаций.  ЖКХ
85
15 ноября 2019  11:18
Депутаты наградили сотрудников РКС-Самара за сложные аварийно-восстановительные работы
Депутаты наградили сотрудников "РКС-Самара" за сложные аварийно-восстановительные работы
Сотрудники предприятия получили благодарственные письма от Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары.  ЖКХ
123
Весь список

Экология
12 ноября 2019  10:09
Самарцам прогнозируют аномальную зиму Она станет одной из самых теплых за всю историю.
Самарцам прогнозируют аномальную зиму
Она станет одной из самых теплых за всю историю. Экология
2584
8 ноября 2019  09:31
Силами ГБУ СО «Самаралес» и арендаторов проведены работы по лесовосстановлению на общей площади 712,4 га
Силами ГБУ СО «Самаралес» и арендаторов проведены работы по лесовосстановлению на общей площади 712,4 га
Заготовлено 4 тонны 32 кг семян лесных растений Экология
212
7 ноября 2019  12:44
В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры
В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры
Пока температура выше климатической нормы. Экология
353
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
194
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
213
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
509
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
648
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
468
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
342
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
441
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1489
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2084
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1420
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1719
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1894
Весь список

Мероприятия
В УФССП СО в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям состоится День открытых дверей
В Самаре состоится творческая встреча с театральным режиссером Домиником Бюттнером
В Самаре пройдут Дни азербайджанской культуры
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные