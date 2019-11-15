Депутаты наградили сотрудников "РКС-Самара" за сложные аварийно-восстановительные работы

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В ноябре 2019 года произошёл технологический сбой на водопроводе в Промышленном районе на 1 линии 9 просеки. Без воды осталось несколько десятков коттеджей и школа-интернат. Аварийно-восстановительные работы сильно осложнялись незаконными капитальными строениями на инженерных коммуникациях.Специалистам «РКС-Самара» пришлось в крайне сжатые сроки менять схему водоснабжения, делая дополнительные перемычки и переврезки, чтобы обойти линию, на которой стоят самовольные постройки. Питьевую воду в это время подвозили бойлерами компании. Работали несколько дней в круглосуточном режиме. Первой подключили к водоснабжению школу-интернат, затем – коттеджи.Такая сложная работа не осталась без внимания. Слесари АВР, сварщики и инженеры, которые участвовали в устранении данного технологического сбоя, получили благодарность от Совета депутатов Промышленного внутригородского района города Самары. На еженедельном Штабе по благоустройству, который проходит в «РКС-Самара», депутатвручил рабочим благодарственные письма.