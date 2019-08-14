Бригады слесарей вынуждены включаться в борьбу с должниками за воду в Самаре
14 августа 2019 09:48
140
Отключение недобросовестных абонентов от услуг – самое действенное средство борьбы с долгами: и новые не образуются, и старые гасятся быстро. В многоквартирных домах по действующему законодательству абонентам, задолжавшим за услуги водоснабжения и водоотведения, можно только затампонировать канализацию, а вот в частном секторе позволительно и воду перекрыть.
Делать это должны специалисты, которые не только могут руками осуществить перекрытие водопровода, но и разбираются в схемах, отрезают правильную трубу, не задевают остальные коммуникации. Поэтому на борьбу с должниками вынужденно направляются бригады не менее квалифицированные, чем бригады аварийно-восстановительных работ.
Только за текущий 2019 год бригады отключения «РКС-Самара» выезжали к должникам более трёх тысяч раз. Сколько полезного они могли сделать в то время на сетях! Справедливости ради надо сказать, что при помощи бригад отключений было собрано более 30 миллионов рублей долгов.
А вы оплатили услуги водоснабжения и канализации, или бригада едет к вам?
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
12 августа 2019 16:25
В связи с тем, что участок газопровода проходит через железнодорожные пути, принято решение по санации трубопровода бестраншейным способом. Благоустройство региона
329
12 августа 2019 13:28
Там отсутствуют пешеходные переходы. Благоустройство региона
297
9 августа 2019 12:12
Они проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустройство региона
267
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
273
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6400
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2868
Всё в Дом
24 июля 2019 21:16
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго. Всё в Дом
498
24 июля 2019 21:14
Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин. Всё в Дом
119
6 июля 2019 09:11Ткани для штор. Виды и свойства
Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать? Всё в Дом
664
ЖКХ
14 августа 2019 09:48
Они выезжали на отключения более трёх тысяч раз. ЖКХ
139
12 августа 2019 10:43
Количество обращений и жалоб на действия настойчивых «поверщиков и установщиков счётчиков» не уменьшается. ЖКХ
462
9 августа 2019 19:48
В связи с производством работ по ремонту тепловых сетей. ЖКХ
910
Экология
13 августа 2019 13:00
Синоптики прогнозируют возвращение лета. Экология
309
13 августа 2019 09:59
Тенденция была выявлена еще в 2006 году. Экология
250
12 августа 2019 22:47
По данным Авиалесоохраны, тушение лесных пожаров в Сибири продолжается на площади 273 тысячи гектаров. Экология
306
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
432
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
924
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
526
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
637
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
551
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
460
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
518
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
352
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
535
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
885
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
865
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
802
Мероприятия