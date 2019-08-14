Бригады слесарей вынуждены включаться в борьбу с должниками за воду в Самаре

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Отключение недобросовестных абонентов от услуг – самое действенное средство борьбы с долгами: и новые не образуются, и старые гасятся быстро. В многоквартирных домах по действующему законодательству абонентам, задолжавшим за услуги водоснабжения и водоотведения, можно только затампонировать канализацию, а вот в частном секторе позволительно и воду перекрыть.Делать это должны специалисты, которые не только могут руками осуществить перекрытие водопровода, но и разбираются в схемах, отрезают правильную трубу, не задевают остальные коммуникации. Поэтому на борьбу с должниками вынужденно направляются бригады не менее квалифицированные, чем бригады аварийно-восстановительных работ.Только за текущий 2019 год бригады отключения «РКС-Самара» выезжали к должникам более трёх тысяч раз. Сколько полезного они могли сделать в то время на сетях! Справедливости ради надо сказать, что при помощи бригад отключений было собрано более 30 миллионов рублей долгов.А вы оплатили услуги водоснабжения и канализации, или бригада едет к вам?