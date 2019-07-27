В России создали светофор, проецирующий "лазерную стену"

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Экспериментальный образец устройства разработал центр промышленного дизайна Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова, входящего в "Швабе". По словам разработчиков, барьер включается автоматически или программно в условиях плохой видимости. Устройство поможет снизить количество ДТП на регулируемых пешеходных переходах."Одна из ключевых особенностей светофора Visual Intelligent Control — лазерный блок, проецирующий в воздух заградительный сигнал для водителей. Со стороны это выглядит как ряды параллельных линий, которые с расстояния от 100 до 200 метров предупреждают о местоположении дорожной "зебры". Сигнал хорошо виден в темноте и тумане", — сказали в "Ростехе".Светофор можно оснащать дополнительными модулями, расширяющими его функционал. Это может быть устройство видеоаналитики с камерой, модуль метеостанции и экологический датчик параметров окружающей среды, точка доступа Wi-Fi, а также система оценки обледенения дорожного покрытия — за счет отражения инфракрасных лучей от поверхности. Таким образом, один объект сочетает сразу несколько элементов "умного города"."В России ежегодно происходит более пяти тысяч наездов на пешеходов на светофорах. Созданное нашими специалистами устройство повышает комфорт и безопасность дорожного движения. Светофор отличается гибким функционалом, высокой надежностью и ремонтопригодностью благодаря модульной конструкции. На то, чтобы добавить или заменить какой-то модуль, требуется всего несколько минут. В недалеком будущем такие светофоры станут привычной частью систем "умного города", которые создаются "Швабе" и другими холдингами "Ростеха", — отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.