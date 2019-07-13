МРОТ повысят примерно четырем миллионам россиян
13 июля 2019 10:15
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Сообщается, что МРОТ поднимут на 1 тысячу рублей. Случится это в 2020 году.
Предположительно, минимальная заработная плата составит 12 тысяч 130 рублей, в то время как на сегодняшний день этот показатель составляет 11 тысяч 280 рублей. Отмечается, что для определения прожиточного минимума за основу берется показатель второго квартала. Именно от этого и зависит МРОТ, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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