Россиян предупредили о фантомной красной икре
9 апреля 2019 13:54
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Сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили пять предприятий и фирм с несуществующими адресами и торгующими красной икрой в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает на сайте ведомства.
Компании установлены при проведении мониторинга рекламной информации в интернете. В качестве примера в сообщении Россельхознадзора приводится юридическое лицо ООО «Русский деликатес», производящее баночную красную икру. Оно находится по адресу, где расположен жилой многоквартирный дом. Кроме того, по данным налоговой службы предприятие на Камчатке не зарегистрировано.
«Проверка еще одной информации рекламного характера об икре лососевой зернистой соленой в жестяных банках производителя ООО «Мусали» согласно маркировке, расположенного в г. Елизово, показала, что на территории Камчатского края компания не зарегистрирована», — отметили в территориальном управлении Россельхознадзора.
Не существует и адресов, по которым должны располагаться ООО «Камчатский рыболов», ООО «Дельта» и ООО «Камчатские острова».
Икра вышеперечисленных производителей относится к фальсифицированной продукции, так как информация об изготовлении перечисленных продуктов не соответствует действительности.
В конце марта Россельхознадзор также выявил фальсифицированную красную икру с маркировкой дальневосточных компаний, которые уже не работают, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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