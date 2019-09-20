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Новости /  В стране  

Роспотребнадзор поддержал запрет продажу алкоголя в жилых домах

20 сентября 2019 09:24
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Роспотребнадзор поддержал запрет продажу алкоголя в жилых домах
В ведомстве получили большое количество жалоб от граждан на подобные заведения.

Роспотребнадзор поддержал инициативу запретить продажу алкоголя в местах общепита, которые расположены в жилых домах, передаёт РИА "Новости". В ведомстве получили большое количество жалоб от граждан на подобные заведения.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о запрете продажи алкоголя в жилых домах на основании решения собрания собственников квартир в них. Правительство России поддержало такой проект закона и поручило его доработать.


Фото pixabay.com
 
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