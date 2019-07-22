В России разработали новую стратегию развития торговли
22 июля 2019 09:54
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Стратегия развития торговли России до 2025 года уже разработана, в ней впервые отражена концепция оптовых продовольственных рынков, и введены понятия семейного и этнического торгового бизнеса. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров 22 июля.
«Цель стратегии, разработанной Минпромторгом и рассчитанной до 2025 года, — создать комфортную потребительскую среду. Для этого государство должно сохранять баланс между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические препятствия», — сказал министр агентству ТАСС.
По его словам, в документе уделено внимание развитию всех актуальных торговых форматов, таких как стрит-ритейл, вендинговая, нестационарная и мобильная торговля, сети и малые форматы.
Об эффективности торговой политики можно будет судить в том числе по количеству торговых объектов, хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной торговлей, и плотности торговой сети.
Мантуров отметил расширенный ассортимент в российских магазинах, который теперь «способен удовлетворить любые запросы», а также качество сервиса российских торговых операторов, который зачастую «опережает сервис их европейских и американских коллег», пишут "Известия".
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