В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия
26 июня 2019 09:10
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Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста. Об этом 26 июня сообщает «РИА Новости».
По его словам, дети стали раньше взрослеть, поскольку у них появилось больше возможностей и сильно поменялись способы коммуникации.
«Мы не можем этого не замечать и не можем с этим не работать», — отметил он.
При этом Бугаев пояснил, что на данный момент трудно дать точный ответ на вопрос, действительно ли назрел момент для смещения возраста зрелости. Он пояснил, что для этого надо «очень четко просчитать все последствия», которые повлечет да собой решение об изменении возрастных границ.
pixabay.com
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