Ученые нашли в песнях пингвинов сходство с человеческой речью
6 февраля 2020 10:38
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Итальянские ученые обнаружили сходства в речевых моделях людей и африканских пингвинов. Это первый случай подобного открытия в отношениях животных, не относящихся к отряду приматов.
Специалисты изучили «песни восторга», которые поют одинокие пингвины в брачный период, прослушав 590 образцов, исполненных этими птицами из трех разных колоний, пишет CNN.
Во всех песнях обнаружены три «слога», из которых образуются короткие и длинные «слова». Ученые считают, что пингвины копируют две черты человеческой речи: они чаще используют короткие слова, чем длинные, и чем длиннее предложение, тем короче звуки внутри него, передает «Газета.Ру».
В августе 2019 года палеонтологи обнаружили в Новой Зеландии останки гигантского пингвина. Рост птицы достигал 160 см (на 40 см выше самого большого из ныне живущих пингвинов — императорского), вес — 80 кг. По словам исследователей, пернатый принадлежал к виду Crossvallia waiparensis и жил в эпоху палеоцена в период между 66 и 56 млн лет назад, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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