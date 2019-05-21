У главы РПЦ появится резиденция за 2,8 млрд рублей
21 мая 2019 13:59
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У главы РПЦ патриарха Кирилла под Санкт-Петербургом появится резиденция. Как передает интернет-издание The Bell, под объект реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин. Заказчик – Управление делами президента.
На эти цели выделены средства в размере 2,8 млрд рублей. Отметим, что эти деньги пойдут только на реставрацию. Мебель, сантехнику, декоративные элементы и прочее убранство будут закупать отдельно. Площадь постройки составляет почти 3,5 тыс. кв.м. Здание будет состоять из двух частей – трехэтажной и двухэтажной. Отмечается, что покои патриарха будут находиться на втором этаже, оттуда глава РПЦ сможет выходить на террасу.
Напомним, конкурс на выбор подрядчика закончился в октябре 2017 года. Им стала петербургская строительная компания «Геоизол», она основана в 1995 году. Реставрационные работы уже начались. Планируется, что объект будет готов в 2021 году, пишет "ФедералПресс".
Фото pixabay.com
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